Rússia bombardeia a Ucrânia com mísseis e drones e atinge missão da UE

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas no ataque à cidade, que durou horas e danificou prédios em sete distritos, incluindo a sede da missão da União Europeia na Ucrânia e o Conselho Britânico, segundo as autoridades.

Em todo o país, os militares da Ucrânia disseram que os ataques russos atingiram 13 locais. O operador da rede nacional Ukrenergo disse que as instalações de energia foram atingidas.

"A Rússia escolhe a balística em vez da mesa de negociações", afirmou Zelenskiy no X, pedindo novas sanções à Rússia. "Ela escolhe continuar matando em vez de acabar com a guerra."

O Ministério da Defesa da Rússia disse que seu ataque atingiu instalações industriais militares e bases aéreas militares. Moscou tem negado regularmente que tenha como alvo civis, mas dezenas de pessoas morreram nos últimos meses durante ataques a áreas densamente povoadas.

Durante o ataque a Kiev, explosões soaram enquanto nuvens de fumaça subiam no céu noturno. Era possível ouvir o barulho de drones no alto.

O prefeito Vitali Klitschko descreveu a ação como um dos maiores ataques à cidade nos últimos meses.