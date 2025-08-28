Rússia rejeita reportagem que diz que seus drones de vigilância estão sobrevoando rotas de armas dos EUA na Alemanha
(Reuters) - O Kremlin rejeitou na quinta-feira uma reportagem do New York Times que afirma que a Rússia ou seus representantes estavam pilotando drones de vigilância sobre as rotas que os Estados Unidos e seus aliados usam para transportar suprimentos militares pelo leste da Alemanha.
O NYT citou autoridades dos EUA e de outros países ocidentais.
Questionado sobre a reportagem, o porta-voz russo Dmitry Peskov disse que o Kremlin não teve tempo de ler a notícia com atenção.
"Mas é difícil imaginar, porque os alemães teriam visto claramente e dificilmente ficariam calados. Então, é claro, tudo isso parece mais uma notícia falsa", declarou ele.
A Casa Branca e o Pentágono não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.
(Reportagem de Shivani Tanna em Bengaluru)
