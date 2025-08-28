Tensões entre EUA e Venezuela aumentam com chegada de navios de guerra ao sul do Caribe

Uma autoridade dos EUA disse nesta quinta-feira, sob condição de anonimato, que sete navios de guerra dos EUA e um submarino de ataque rápido movido a energia nuclear estavam na região ou deveriam estar lá na próxima semana.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou as ações. Na quarta-feira, ele disse que a Venezuela está sendo "ameaçada" por submarinos nucleares que violam tratados internacionais.

Não está claro qual é a missão das embarcações, mas o governo Trump afirmou que agora pode usar suas Forças Armadas para perseguir cartéis de drogas e grupos criminosos e instruiu o Pentágono a estudar opções.

O governo Trump designou o Cartel de Sinaloa do México e outras gangues de drogas, caso do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, como organizações terroristas globais em fevereiro.

O reforço naval dos EUA inclui o USS San Antonio, USS Iwo Jima e USS Fort Lauderdale. Os navios estão transportando 4.500 membros do serviço, incluindo 2.200 fuzileiros navais, disseram fontes à Reuters.

As Forças Armadas dos EUA também têm aviões espiões P-8 na região para coleta de informações, disseram as autoridades, embora estejam operando em águas internacionais.