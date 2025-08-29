Estiagem faz Sabesp ter que reduzir em 13% captação de água do Cantareira

(Reuters) - A Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) cortaram em 13% o volume autorizado de retirada de água pela Sabesp do Sistema Cantareira, principal manancial que abastece a região metropolitana de São Paulo.

A redução acontece em meio à contínua queda do nível dos reservatórios nos últimos meses, marcados por forte estiagem em São Paulo. No início desta semana, o percentual de água armazenada nos mananciais da região metropolitana era o menor desde a crise hídrica ocorrida 10 anos atrás.

Na segunda-feira, o sistema Cantareira estava com uma capacidade ocupada de 35,9%, ante 41,2% no final de julho e 58,4% em 25 de agosto do ano passado. Nesta sexta-feira, o nível do sistema era de 35%, segundo dados da Sabesp.