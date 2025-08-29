Ex-primeira-dama da Coreia do Sul Kim Keon Hee é indiciada por suborno

O casal está sendo investigado separadamente por promotores especiais nomeados após a remoção de Yoon do cargo e desde que o presidente Lee Jae Myung assumiu o cargo no início de junho.

Após o indiciamento, Kim pediu desculpas por causar preocupações e disse que não daria "nenhuma desculpa" e enfrentaria o julgamento.

"Assim como a luz da Lua brilha na noite mais escura, eu também suportarei esse momento, olhando para minha verdade e meu coração", afirmou Kim em uma declaração transmitida por seus advogados, que não abordou as acusações específicas contra ela.

As acusações contra Kim, que são puníveis com anos de prisão se ela for considerada culpada, variam de fraude com ações a suspeita de suborno que envolveu empresários, figuras religiosas e um poderoso corretor político.

A ex-primeira-dama foi alvo de vários escândalos de alto nível, alguns datando de mais de 15 anos, que ofuscaram a turbulenta presidência de Yoon e infligiram danos políticos a ele e a seu partido conservador.