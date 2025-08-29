Há "amplo apoio" na UE para treinamento militar na Ucrânia após trégua, diz Kallas

"Saúdo que tenha havido um amplo apoio hoje para expandir o mandato de nossa missão militar da UE para fornecer treinamento e consultoria dentro da Ucrânia após qualquer trégua", declarou Kallas aos repórteres.

"Somos o maior fornecedor de treinamento para as Forças Armadas da Ucrânia. Treinamos mais de 80.000 soldados até agora e precisamos estar prontos para fazer mais", disse Kallas.

"Os ministros deixaram claro que as garantias de segurança para a Ucrânia devem ser robustas e confiáveis", acrescentou.

O esforço da Ucrânia e de seus aliados para acabar com a guerra rendeu pouco, apesar das reuniões do presidente dos EUA, Donald Trump, neste mês com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

A Rússia intensificou os ataques aéreos em vilas e cidades ucranianas muito atrás das linhas de frente e promoveu uma ofensiva em grande parte do leste, em um esforço para pressionar a Ucrânia a ceder território.

Uma mudança no mandato da missão da UE exigiria unanimidade entre os 27 Estados membros da UE, o que pode não ser simples. A Hungria tem bloqueado com frequência os esforços da UE para fornecer maior apoio militar à Ucrânia.