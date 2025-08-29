Israel bombardeia arredores da Cidade de Gaza conforme avanço militar acelera

O ataque à Cidade de Gaza se intensificou gradualmente na última semana, quando Israel pediu aos civis que partissem para o sul do enclave palestino.

O porta-voz militar israelense em árabe, Avichay Adraee, disse que o Exército estava operando com grande intensidade nos arredores da Cidade de Gaza e que "aprofundaria nossos ataques" conforme avança.

Os militares anunciaram pausas táticas diárias de 10 horas nos combates em todo o enclave e novos corredores de ajuda no final de julho, depois de meses de entregas humanitárias severamente restritas, em meio a imagens de crianças emaciadas que atraíram críticas internacionais.

Na semana passada, o monitor global de fome que trabalha com as Nações Unidas e com as principais agências de ajuda humanitária disse que havia determinado a fome em Gaza. Israel rejeitou essa determinação.

Cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram de desnutrição e fome em Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza na sexta-feira, elevando o número total de mortes por esses casos para 322 desde o início da guerra.

Os disparos israelenses no enclave palestino sitiado mataram 48 pessoas na sexta-feira, segundo as autoridades de saúde locais.