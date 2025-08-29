Militares israelenses dizem que pausa tática local não se aplicará à Cidade de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares israelenses disseram que, a partir de sexta-feira, uma pausa humanitária local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, pois ela "constitui uma zona de combate perigosa".

O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano para assumir o controle da Cidade de Gaza, uma medida que expande as operações militares no território palestino destruído, o que atraiu fortes críticas no país e no exterior por sua condução da guerra de quase dois anos.

No mês passado, Israel anunciou a interrupção das operações militares por 10 horas por dia em partes de Gaza e novos corredores de ajuda, enquanto a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos lançavam suprimentos por via aérea no enclave.