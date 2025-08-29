PGR é contra policiais dentro da casa de Bolsonaro, mas defende "incremento" na segurança

Mas o procurador-geral disse que, no momento, não precisaria haver o ingresso de agentes dentro da casa do ex-presidente, citando também questões de privacidade. Ainda assim, apoia uma vigilância maior na área externa, como uma maior presença na rua do condomínio onde se encontra a casa e também na saída do condomínio.

"Quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República não objeta a que receba atenção de vigilância, diferente da presença física continuada de agentes de segurança. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução, em caso de pressentida necessidade", disse Gonet.

"O monitoramento visual não presencial, em tempo real e sem gravação, dessa área externa à casa contida no terreno cercado, também se apresenta como alternativa de cautela, segundo um prudente critério da polícia, num juízo sobre a sua indispensabilidade", ressaltou.

O reforço na segurança feita a Bolsonaro foi determinado após o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmar à Polícia Federal que havia risco de fuga de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e na semana que vem começará a ser julgado pela acusação de tentativa de golpe.

A PF havia pedido ao ministro do STF Alexandre de Moraes que autorizasse a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro para evitar risco de fuga do ex-presidente. A proposta havia sido feita pouco depois de Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho dele, terem sido indiciados por ataques à soberania e tentativa de interferir no julgamento do processo por tentativa de golpe.

Caberá a Moraes decidir se aceita os pedidos de reforço da vigilância do ex-presidente. Bolsonaro está desde o dia 4 de agosto em prisão domiciliar após descumprimento de medidas cautelares.