Premiê da Itália critica sites que visam mulheres em meio a protestos sobre abuso online

O site estava em funcionamento desde 2005 e tinha mais de 200.000 membros registrados, mas foi submetido a um intenso escrutínio político e da mídia nesta semana, após outro caso altamente divulgado de abuso misógino online.

Neste mês, o Facebook retirou do ar o grupo Mia Moglie ("Minha esposa"), no qual os usuários compartilhavam fotos íntimas de mulheres sem o consentimento delas, após uma onda de reclamações públicas iniciadas pela autora e ativista Carolina Capria.

O grupo tinha mais de 32.000 membros.

Ao anunciar o fechamento, um porta-voz da empresa controladora do Facebook, Meta, disse que o grupo violava a política da empresa de mídia social contra a exploração sexual de adultos.

"É desanimador ver que, em 2025, ainda há quem considere normal e legítimo pisotear a dignidade de uma mulher e torná-la objeto de insultos sexistas e vulgares, escondendo-se atrás do anonimato ou de um teclado", disse Meloni, de 48 anos.

No cargo desde 2022, ela é a primeira mulher primeira-ministra da Itália.