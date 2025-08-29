Promessa de Milei de vetar financiamento de hospitais públicos pode ter impacto nas eleições de meio do mandato

Mas seus cortes de gastos públicos estão colocando em risco o futuro do outrora invejável sistema de saúde estatal do país, incluindo sua joia da coroa.

Conhecido por sua experiência de classe mundial em cirurgias e transplantes de órgãos, o hospital infantil Garrahan, em Buenos Aires, tornou-se um campo de batalha simbólico em uma crise cada vez mais grave para os hospitais públicos, com a ira pública alimentada pela redução de pessoal e atrasos no atendimento aos pacientes.

Médicos e outros funcionários do hospital disseram à Reuters que seu poder de compra caiu cerca de 50% desde o final de 2023 -- com salários que não acompanham a inflação -- e muitos saíram para empregos mais lucrativos no setor privado.

"Entrar neste hospital era como ser convocado para a seleção nacional de futebol", disse Santiago Weller, chefe de urologia do Garrahan. "Mas a diferença salarial está levando muitas pessoas a sair. As equipes se desfazem e o atendimento de qualidade deixa de ser oferecido."

O Congresso, controlado pela oposição, votou a favor de um financiamento extra de US$98 milhões por ano para o sistema nacional de saúde pública, mas um porta-voz do governo disse que Milei vetará o projeto de lei na próxima semana, em linha com sua promessa de vetar qualquer projeto que possa afetar o equilíbrio fiscal.

Pesquisas recentes indicam que tal medida poderia arriscar a capacidade de Milei de consolidar o poder na votação crucial de meio de mandato de 26 de outubro, que poderia fazer ou desfazer sua agenda pró-mercado.