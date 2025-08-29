Rússia diz que propostas ocidentais sobre segurança da Ucrânia são "unilaterais" e perigosas

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta sexta-feira que as propostas ocidentais sobre garantias de segurança para a Ucrânia aumentarão o risco de conflito entre Moscou e o Ocidente, transformando Kiev em um "provocador estratégico" nas fronteiras da Rússia.

Os aliados europeus da Ucrânia estão trabalhando para reunir um conjunto de garantias para a Ucrânia que poderia fazer parte de um potencial acordo de paz e visaria proteger Kiev de um possível ataque futuro da Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou na quinta-feira que espera que uma estrutura de garantias de segurança seja definida já na próxima semana.