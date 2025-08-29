Tribunal tailandês destitui premiê Paetongtarn Shinawatra por violação ética

Em seu veredicto, o tribunal disse que Paetongtarn violou a ética em uma ligação telefônica que vazou em junho, durante a qual ela pareceu se curvar ao ex-líder do Camboja Hun Sen quando os dois países estavam à beira de um conflito armado na fronteira. O conflito eclodiu semanas depois e durou cinco dias.

A decisão abre caminho para a eleição de um novo primeiro-ministro pelo Parlamento, um processo que pode ser demorado, com o partido governista Pheu Thai, de Paetongtarn, perdendo poder de barganha e enfrentando um desafio para sustentar uma aliança frágil com uma maioria muito pequena.

Em uma decisão por 6 a 3, o tribunal disse que Paetongtarn havia colocado seus interesses particulares acima dos interesses da nação e prejudicado a reputação do país, causando uma perda de confiança pública.

"Devido a um relacionamento pessoal que parecia alinhado com o Camboja, a acusada estava sempre disposta a cumprir ou agir de acordo com os desejos do lado cambojano", afirmou o tribunal em um comunicado.

A decisão põe um fim prematuro ao mandato da filha e protegida do influente magnata Thaksin Shinawatra. Paetongtarn, 39 anos, era uma neófita na política quando foi colocada abruptamente sob os holofotes após a surpreendente demissão do antecessor Srettha Thavisin pelo mesmo tribunal há um ano.

Paetongtarn pediu união entre todas as partes para trazer estabilidade política à Tailândia.