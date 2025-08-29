Trump diz que tarifas "ainda estão vigentes" após decisão de tribunal de apelação

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a decisão de um tribunal de recursos do país de que a maioria de suas tarifas de importação são ilegais é "incorreta" e acrescentou que todas elas seguem em vigor.

"TODAS AS TARIFAS AINDA ESTÃO EM VIGOR! Hoje, uma Corte de Apelações altamente partidária disse incorretamente que nossas tarifas deveriam ser removidas, mas eles sabem que os Estados Unidos da América vencerão no final", disse Trump na rede Truth Social.

(Por Bhargav Acharya)