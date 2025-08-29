Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, diz autoridade da Casa Branca
WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a proteção do Serviço Secreto para a ex-vice-presidente e rival democrata de 2024, Kamala Harris, disse uma autoridade de alto escalão da Casa Branca nesta sexta-feira.
Ex-vice-presidentes normalmente recebem seis meses de proteção do Serviço Secreto após deixarem o cargo. A proteção de Kamala Harris foi estendida para um ano, até janeiro de 2026, pelo então presidente Joe Biden, antes de deixar o cargo em janeiro passado, segundo a autoridade.
Kamala está prestes a iniciar uma turnê de divulgação de seu livro de memórias, "107 Days", sobre sua candidatura presidencial derrotada. Ela foi a candidata democrata por 107 dias após a retirada de Biden da disputa nas semanas seguintes a um debate desastroso contra Trump.
A carta para Kamala, datada de quinta-feira, diz que o término da segurança adicional entra em vigor em 1º de setembro, afirmou a autoridade.
Kirsten Allen, assessora sênior de Kamala, disse em resposta à medida: "A vice-presidente é grata ao Serviço Secreto dos Estados Unidos por seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança".
Kamala Harris perdeu a eleição presidencial de 2024 para Trump, mas não descartou uma possível candidatura presidencial em 2028.
Trump também encerrou a proteção de segurança federal para outras pessoas, inclusive aquelas que o criticaram, como o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton. Em março, ele encerrou a proteção para os filhos de Biden, Hunter Biden e Ashley Biden.
(Reportagem de Susan Heavey e Steve Holland)
