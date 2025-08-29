Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, diz autoridade da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a proteção do Serviço Secreto para a ex-vice-presidente e rival democrata de 2024, Kamala Harris, disse uma autoridade de alto escalão da Casa Branca nesta sexta-feira.

Ex-vice-presidentes normalmente recebem seis meses de proteção do Serviço Secreto após deixarem o cargo. A proteção de Kamala Harris foi estendida para um ano, até janeiro de 2026, pelo então presidente Joe Biden, antes de deixar o cargo em janeiro passado, segundo a autoridade.

Kamala está prestes a iniciar uma turnê de divulgação de seu livro de memórias, "107 Days", sobre sua candidatura presidencial derrotada. Ela foi a candidata democrata por 107 dias após a retirada de Biden da disputa nas semanas seguintes a um debate desastroso contra Trump.