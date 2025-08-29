Trump escala disputa com o Congresso sobre gastos e diz que cancelará US$5 bi

A Constituição dos EUA concede o poder de financiamento ao Congresso, que todo ano precisa aprovar uma legislação para financiar as operações do governo.

A Casa Branca deve obter a aprovação do Congresso se não quiser gastar esse dinheiro. O Congresso fez isso em julho, quando cancelou US$9 bilhões em ajuda externa e financiamento da mídia pública.

A última medida, conhecida como "rescisão de bolso", ignora totalmente o Congresso.

O diretor de orçamento de Trump, Russell Vought, argumentou que Trump pode reter os fundos por 45 dias, o que esgotaria o prazo até o fim do ano fiscal em 30 de setembro. A Casa Branca disse que a tática foi usada pela última vez em 1977.

De acordo com um documento judicial apresentado nesta sexta-feira, o dinheiro em questão foi destinado a ajuda externa, operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas e esforços de promoção da democracia no exterior. A maior parte disso era administrada pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, que o governo Trump desmantelou em grande parte.

Os democratas afirmam que o governo congelou mais de US$425 bilhões em financiamento em geral.