Zelenskiy quer negociações entre líderes sobre garantias de segurança na próxima semana

O presidente ucraniano disse que espera continuar as conversas com os líderes europeus na próxima semana sobre compromissos "semelhantes aos da Otan" para proteger a Ucrânia, acrescentando que o presidente dos EUA, Donald Trump, também deve estar envolvido.

"Precisamos que a arquitetura seja clara para todos", afirmou ele, acrescentando que quer dizer a Trump "como vemos isso".

Zelenskiy falou pouco antes de seu chefe de gabinete, Andrii Yermak, discutir com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, em uma reunião em Nova York, a necessidade de aumentar a pressão sobre Moscou.

As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia, que continuou atacando cidades com mísseis e drones e está pressionando uma ofensiva no campo de batalha, não tem interesse em buscar a paz.

"A Rússia não está cumprindo nada do que é necessário para acabar com a guerra e está claramente arrastando as hostilidades", escreveu Yermak no X.

Até o momento, os esforços diplomáticos para acabar com a invasão em grande escala da Rússia não produziram muitos resultados, mesmo depois que Trump se reuniu separadamente com os líderes russo e ucraniano neste mês.