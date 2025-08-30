Casa Branca avança em planos para criar Departamento de Guerra, diz WSJ

(Reuters) - O governo dos Estados Unidos está avançando nos planos para renomear o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra, publicou o Wall Street Journal neste sábado, citando um funcionário da Casa Branca.

A restauração do nome Departamento de Guerra para o maior departamento do governo dos EUA pode exigir uma ação do Congresso, mas a Casa Branca está explorando métodos alternativos para implementar a mudança, segundo o jornal.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a informação.