Guerra e água: Aldeões em fronteira do Paquistão enfrentam evacuações consecutivas

A provação de Shama se repete em toda Kasur, atingida pelas enchentes, onde as famílias dizem que estão exaustas com os repetidos deslocamentos em poucos meses, primeiro por causa dos combates, agora por causa da natureza.

"As enchentes começaram no início deste mês e só pioraram", disse a mãe Bibi Zubaida, de 27 anos, que mora com sete parentes em uma casa de três cômodos em frente a uma mesquita que agora transmite chamadas de retirada.

Dos alto-falantes da mesquita, normalmente reservados para a chamada para a oração, veio uma mensagem diferente: os barcos estavam prontos para quem quisesse sair.

"Quando você mora aqui, você escolhe viver com a ameaça de guerra e a ameaça de enchentes. Para onde se vai?" Disse Zubaida.

Kasur fica a apenas alguns quilômetros da fronteira com a Índia. De seus telhados e barcos de resgate, os moradores disseram que podiam ver postos de controle indianos no horizonte, um lembrete de como seu destino está intimamente ligado às decisões tomadas do outro lado.

As nações compartilham rios que foram regulados por mais de seis décadas pelo Tratado das Águas do Indo. Esse acordo foi suspenso pela Índia no início deste ano, após o assassinato de 26 pessoas por militantes que, segundo Nova Délhi, eram apoiados por Islamabad, o que o Paquistão nega.