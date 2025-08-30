Líder da Coreia do Norte promete "vida bela" para famílias de "mártires" mortos na Rússia

Os feitos heroicos dos soldados e oficiais foram possíveis graças à força e à coragem que lhes foram dadas pelas famílias, que são "as pessoas mais tenazes, patrióticas e justas do mundo", disse Kim aos pais, esposas e filhos, segundo a KCNA.

"Eles não escreveram nem mesmo uma carta curta para mim, mas acho que devem ter confiado suas famílias, inclusive essas crianças amadas, a mim", disse Kim.

A Coreia do Norte "lhes proporcionará uma bela vida no país defendido à custa das vidas dos mártires", disse ele.

A televisão estatal da Coreia do Norte mostrou Kim fazendo uma profunda reverência aos membros de uma família, que pareciam emocionados durante o evento.

A reunião foi a mais recente homenagem às tropas que sofreram pesadas baixas na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, depois que Kim e o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceram o destacamento em abril, após meses de silêncio.

No sábado, a televisão estatal exibiu um documentário de 25 minutos que incluiu imagens de soldados que supostamente participaram da "Operação Libertação de Kursk" para expulsar as tropas ucranianas da região russa que faz fronteira com a Ucrânia.