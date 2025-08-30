Ministros da UE se dividem sobre Gaza em reunião de Copenhague

Kallas disse que não estava "muito otimista" quanto à possibilidade dos ministros chegarem a um acordo até mesmo sobre uma proposta que ela descreveu como branda - por ser menos severa do que outras opções - para restringir o acesso israelense a um programa de financiamento de pesquisa da UE.

A guerra - lançada em resposta ao ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 pelo grupo militante palestino Hamas - trouxe à tona diferenças profundamente enraizadas entre os 27 países da UE sobre o Oriente Médio.

Muitos governos da UE criticaram a conduta de Israel na guerra, principalmente em relação às mortes de civis e às restrições à ajuda humanitária. Mas eles não conseguiram chegar a um acordo sobre ações políticas ou econômicas impactantes da UE.

Países como Irlanda, Espanha, Suécia e Holanda pediram a suspensão de um pacto de livre comércio da UE com Israel. Mas os aliados tradicionais de Israel, como Alemanha, Hungria e República Tcheca, rejeitaram tais medidas.

"Se a UE não agir como um coletivo agora e adotar sanções contra Israel, quando o fará? O que mais poderia ser feito? As crianças estão morrendo de fome", disse o Ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Harris.

DESCOBERTA DA FOME