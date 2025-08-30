Nova taxa US$250 para visto dos EUA pode agravar queda em viagens ao país

A nova taxa de visto, que entrará em vigor em 1º de outubro, acrescenta um obstáculo adicional para os viajantes de países sem isenção de visto, como México, Argentina, Índia, Brasil e China. A cobrança extra aumenta o custo total do visto para US$442, uma das taxas mais altas para visitantes no mundo, de acordo com a U.S. Travel Association.

"Qualquer atrito que acrescentarmos à experiência do viajante reduzirá o volume de viagens em alguma proporção", disse Gabe Rizzi, presidente da Altour, uma empresa global de gerenciamento de viagens. "Com o fim do verão, isso se tornará uma questão mais urgente, e teremos que levar em conta as taxas nos orçamentos e na documentação de viagens."

Os gastos de visitantes internacionais nos EUA devem cair para menos de US$169 bilhões este ano, contra US$181 bilhões em 2024, de acordo com o World Travel & Tourism Council.

A taxa de visto reforça uma percepção dos EUA sob o comando de Trump, cujas políticas de imigração, cortes na ajuda externa e tarifas de importação abrangentes corroeram o apelo dos EUA como destino de viagens - mesmo com grandes eventos como a Copa do Mundo da FIFA 2026 e as Olimpíadas de Los Angeles 2028 no horizonte.

Na quarta-feira, o governo Trump propôs uma regulamentação que visa restringir a duração dos vistos para estudantes, visitantes de intercâmbio cultural e membros da mídia.

No início de agosto, o governo disse que os EUA poderiam exigir taxas de até US$15.000 para alguns vistos de turismo e negócios, de acordo com um programa piloto de aproximadamente um ano, em um esforço para reprimir os visitantes que ultrapassam o prazo de validade de seus vistos.