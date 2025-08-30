Polícia do Reino Unido prende cinco pessoas em Londres durante protesto anti-asilo

"Entendemos a força dos sentimentos em relação a essas questões, mas quando um protesto pacífico passa do limite da criminalidade, incluindo ferimentos em nossos policiais, tomaremos medidas imediatas", disse o comandante Adam Slonecki em um comunicado.

Em um incidente separado, três homens foram presos na noite de sexta-feira do lado de fora de outro hotel usado para abrigar requerentes de asilo em Epping, no leste de Londres.

O governo do primeiro-ministro, Keir Starmer, obteve na sexta-feira uma decisão judicial que anulou uma decisão anterior do tribunal de que os solicitantes de asilo teriam que ser despejados do hotel em Epping, onde um residente foi acusado de agressão sexual.

A preocupação com a imigração chegou ao topo da agenda política na Reino Unido depois de um aumento no número de migrantes que usam pequenos barcos para chegar ao país.

Mais de 32.000 imigrantes estavam sendo alojados em cerca de 200 hotéis em todo o país no final de junho, de acordo com dados do governo.