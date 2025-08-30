Premiê de governo Houthi do Iêmen é morto em ataque israelense

A declaração de Mashat não deixou claro se o ministro da defesa Houthi estava entre as vítimas.

A agência de notícias administrada pelos houthis publicou uma declaração do ministro da Defesa logo após a confirmação da morte do primeiro-ministro, citando-o como tendo dito que o grupo estava pronto para enfrentar Israel.

A declaração não mencionou o ataque aéreo de quinta-feira e não ficou claro se foi feita antes ou depois do ataque.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi se tornou primeiro-ministro há quase um ano, mas o líder de facto do governo era seu vice, Mohamed Moftah, que foi designado neste sábado para desempenhar as funções de primeiro-ministro.

Rahwi era visto, em grande parte, como uma figura pública que não fazia parte do círculo interno da liderança Houthi.

O ministro da Defesa, Mohamed al-Atifi, dirige o Grupo de Brigada de Mísseis dos Houthi e é considerado seu principal especialista em mísseis.