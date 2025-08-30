Presidente da Indonésia cancela viagem à China devido a protestos

Os protestos, o primeiro grande teste para o governo de Prabowo, que já tem quase um ano, começaram em Jacarta nesta semana por causa do salário dos parlamentares e pioraram depois que um veículo da polícia atropelou e matou um motociclista.

"O presidente quer continuar monitorando (a situação na Indonésia) diretamente... e buscar as melhores soluções", disse o porta-voz da presidência, Prasetyo Hadi, em uma declaração em vídeo neste sábado. "Portanto, o presidente pede desculpas ao governo chinês por não ter podido atender ao convite."

Outra consideração ao cancelar a viagem foi a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, disse Prasetyo.

Em função do protesto, o aplicativo de vídeos curtos TikTok, de propriedade da ByteDance da China, disse no sábado que suspendeu o recurso "ao vivo" na Indonésia por alguns dias.

Jacarta convocou nesta semana representantes de plataformas de mídia social, incluindo a Meta e o TikTok, e disse a eles para aumenterem a moderação de conteúdo porque a desinformação havia se espalhado. O governo diz que essa desinformação estimulou os protestos contra ele.

