Primeiros cavalos geneticamente modificados do mundo abalam o polo

A Kheiron Biotech, empresa argentina que criou os cavalos, afirma que a edição de genes tem o potencial de revolucionar a criação de cavalos.

Enquanto a clonagem cria uma cópia geneticamente idêntica, a CRISPR funciona como uma espécie de tesoura genética para cortar e modificar o DNA.

A empresa, especializada em clonagem de equinos, usou a CRISPR para reduzir a expressão do gene da miostatina, que limita o crescimento muscular. A ideia era aumentar as fibras musculares que permitem movimentos poderosos e, assim, transformar os cavalos em velocistas.

Mas o polo não permite que eles entrem tão rápido no jogo.

Embora a Argentina, considerada a capital mundial do polo, há muito tempo aceite tecnologias reprodutivas - inclusive a clonagem - para criar cavalos de elite, o órgão nacional do esporte e a associação de criadores estão criando obstáculos para impedir que os cavalos geneticamente modificados entrem no jogo.

A Associação Argentina de Polo proibiu os cavalos transgênicos de competir.