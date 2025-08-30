Rússia realiza ofensiva ininterrupta na linha de frente da Ucrânia, diz chefe militar

(Reuters) - As forças russas estão realizando uma ofensiva ininterrupta ao longo de quase toda a linha de frente na Ucrânia e têm a "iniciativa estratégica", disse o chefe do Estado-Maior da Rússia neste sábado.

"O grupo combinado de tropas continua uma ofensiva ininterrupta ao longo de quase toda a linha de frente", disse o general Valery Gerasimov a deputados russos em um discurso publicado pelo Ministério da Defesa. "No momento, a iniciativa estratégica está inteiramente com as forças russas."

A Rússia intensificou ataques aéreos sobre vilas e cidades ucranianas muito atrás das linhas de frente neste ano e continuou uma ofensiva em grande parte do leste, tentando ganhar mais território na guerra de 3 anos e meio na Ucrânia.