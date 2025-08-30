Southwest Airlines começa a voar 1º avião com barreira secundária na cabine de pilotos

As barreiras secundárias - há muito procuradas após os ataques de 11 de setembro de 2001, que expuseram os riscos da proteção inadequada da cabine dos pilotos - são cruciais para a segurança da aviação, segundo os sindicatos de pilotos.

O voo é um marco que assinala o início da implementação do recurso de segurança em toda a nova frota de linhas aéreas comerciais dos EUA nos próximos anos.

Boeing e Airbus disseram à Reuters que começaram a entregar aviões com as barreiras de acordo com a regulamentação da agência norte-americana de aviação (FAA) anunciada em 2023, que entrou em vigor na segunda-feira.

No mês passado, a FAA concordou em dar às companhias aéreas até o final de julho de 2026 para colocarem em uso as barreiras nos aviões recém-entregues. A maioria das principais companhias aéreas informou à FAA que planeja aproveitar a prorrogação e não começar a usar as barreiras imediatamente.

A Southwest optou por começar a cumprir a lei imediatamente ao receber novos aviões e espera receber cerca de 25 aviões Boeing adicionais este ano que terão as barreiras.

"Sentimos que poderíamos fazer isso e colocá-lo em produção assim que a aeronave estivesse pronta", disse Justin Jones, vice-presidente executivo de operações da Southwest.