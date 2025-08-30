UE trabalhará no uso de ativos russos congelados para ajudar Ucrânia após guerra

A Ucrânia e alguns países da UE, incluindo Estônia, Lituânia e Polônia, disseram que os ativos deveriam ser confiscados agora e usados para apoiar Kiev. Esses apelos se intensificaram à medida que a Ucrânia enfrenta uma lacuna de financiamento de dezenas de bilhões de euros somente para o próximo ano.

Mas os pesos pesados da UE, França e Alemanha - juntamente com a Bélgica, que detém a maior parte dos ativos - rejeitaram a ideia.

Eles questionaram a legalidade de tal medida e seu possível impacto sobre a moeda euro, observando que os lucros dos ativos estão sendo usados para apoiar a Ucrânia.

Falando após uma reunião dos ministros das relações exteriores da UE em Copenhague, Kallas disse que todos concordaram que é "impensável que a Rússia volte a ver esse dinheiro, a menos que compense totalmente a Ucrânia" pelos danos causados pela guerra.

"Não os vemos pagando pelos danos. Portanto, precisamos ter uma estratégia de saída" para usar os ativos sempre que a guerra chegar ao fim, disse Kallas.

A maioria dos ativos é mantida na Euroclear, um depósito de títulos na Bélgica, cujo ministro das Relações Exteriores, Maxime Prevot, disse que qualquer apreensão está fora de questão por enquanto.