Assine UOL
Notícias

UE trabalhará no uso de ativos russos congelados para ajudar Ucrânia após guerra

Por Andrew Gray

CONPENHAGUE (Reuters) - A União Europeia examinará como usar os ativos russos congelados para financiar a defesa e a reconstrução da Ucrânia após a guerra, mas confiscá-los agora não é politicamente realista, disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, neste sábado.

Cerca de 210 bilhões de euros de ativos russos estão congelados no bloco sob sanções impostas a Moscou  pela invasão da Ucrânia, de acordo com a UE.

A Ucrânia e alguns países da UE, incluindo Estônia, Lituânia e Polônia, disseram que os ativos deveriam ser confiscados agora e usados para apoiar Kiev. Esses apelos se intensificaram à medida que a Ucrânia enfrenta uma lacuna de financiamento de dezenas de bilhões de euros somente para o próximo ano.

Mas os pesos pesados da UE, França e Alemanha - juntamente com a Bélgica, que detém a maior parte dos ativos - rejeitaram a ideia.

Eles questionaram a legalidade de tal medida e seu possível impacto sobre a moeda euro, observando que os lucros dos ativos estão sendo usados para apoiar a Ucrânia.

Falando após uma reunião dos ministros das relações exteriores da UE em Copenhague, Kallas disse que todos concordaram que é "impensável que a Rússia volte a ver esse dinheiro, a menos que compense totalmente a Ucrânia" pelos danos causados pela guerra.

"Não os vemos pagando pelos danos. Portanto, precisamos ter uma estratégia de saída" para usar os ativos sempre que a guerra chegar ao fim, disse Kallas.

A maioria dos ativos é mantida na Euroclear, um depósito de títulos na Bélgica, cujo ministro das Relações Exteriores, Maxime Prevot, disse que qualquer apreensão está fora de questão por enquanto.

Continua após a publicidade

"Esses ativos estão solidamente protegidos pela lei internacional", disse ele a jornalistas em Copenhague. "Confiscá-los provocaria instabilidade financeira sistêmica e também corroeria a confiança no euro."

Prevot também rejeitou os apelos para uma mudança na estratégia de investimento dos lucros dos ativos, com o objetivo de garantir rendimentos mais altos. Ele disse que isso seria muito arriscado, tanto do ponto de vista financeiro quanto legal.

No ano passado, o grupo de nações do G7 - incluindo a UE - concordou em usar os lucros gerados pelos ativos para financiar um empréstimo de US$50 bilhões para a Ucrânia.

"A Bélgica e muitos outros países não estão dispostos a discutir (a tomada dos ativos) agora... mas todos concordam... que a Rússia deve pagar pelos danos, não nossos contribuintes", disse Kallas.

A Rússia sinalizou que poderia concordar em usar os ativos congelados para a reconstrução da Ucrânia, mas insistirá que parte do dinheiro seja gasto em áreas do país que suas forças controlam, disseram fontes à Reuters em fevereiro deste ano.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.