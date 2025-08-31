Impasse político se intensifica com planos de Trump para repressão em Chicago

Números da cidade mostram que a maioria das categorias de crimes violentos caiu este ano.

No mesmo programa, o governador de Illinois, J.B. Pritzker, disse que Trump quer enviar tropas para que possa interromper ou manipular as eleições de meio de mandato nos EUA em 2026.

"Ele gostaria de interromper as eleições em 2026 ou, francamente, assumir o controle dessas eleições", disse Pritzker. "Ele simplesmente alegará que há algum problema com a eleição e, então, terá tropas em campo que poderão assumir o controle."

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, criticou Pritzker por não fazer mais para lidar com o crime.

"Os moradores de Chicago estariam muito mais seguros se Pritzker realmente fizesse seu trabalho e resolvesse o problema da criminalidade, em vez de tentar ser um herói da resistência", disse Jackson em um comunicado.

Trump e as principais autoridades disseram na semana passada que Chicago será em breve um alvo dos esforços do presidente republicano para combater o crime e a imigração ilegal. Durante anos, Trump criticou a criminalidade em Chicago, um reduto democrata.