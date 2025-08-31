Índia e China são parceiros, não rivais, dizem Modi e Xi

Analistas dizem que Xi e Modi estão buscando se alinhar contra a pressão do Ocidente, dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma tarifa de importação punitiva total de 50% sobre os produtos indianos, em parte em resposta à compra de petróleo russo por Nova Délhi.

As medidas de Trump prejudicaram décadas de laços cuidadosamente cultivados entre os EUA e Nova Délhi, que Washington esperava que atuasse como um contrapeso regional a Pequim.

Modi disse a Xi que seu país está comprometido em melhorar os laços com a China e discutiu a redução do crescente déficit comercial bilateral da Índia de quase US$99,2 bilhões, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de manter a paz e a estabilidade em sua fronteira disputada depois que um confronto em 2020 desencadeou um impasse militar de cinco anos.

"Estamos comprometidos com o progresso de nossas relações com base no respeito mútuo, confiança e sensibilidades", disse Modi durante reunião paralela à cúpula, de acordo com um vídeo publicado em sua conta oficial na rede social X.

O premiê indiano disse que uma atmosfera de "paz e estabilidade" foi criada na disputada fronteira no Himalaia e que a cooperação entre as duas nações está ligada aos interesses de 2,8 bilhões de pessoas dos dois países mais populosos do mundo.

Os vizinhos asiáticos com armas nucleares compartilham uma fronteira de 3.800 quilômetros que é mal demarcada e tem sido disputada desde a década de 1950.