Israel bombardeia subúrbios da Cidade de Gaza

O gabinete do porta-voz militar israelense disse que estava analisando os relatórios.

Moradores de Sheikh Radwan, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza, disseram que o território esteve sob bombardeio de tanques e ataques aéreos israelenses durante todo o sábado e o domingo, forçando as famílias a buscarem abrigo nas partes ocidentais da cidade.

Os militares israelenses aumentaram gradualmente suas operações em torno da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta-feira, encerraram as pausas temporárias na área que permitiam a entrega de ajuda, designando-a como uma "zona de combate perigosa".

"Eles estão se arrastando para o coração da cidade, onde centenas de milhares de pessoas estão abrigadas, do leste, do norte e do sul, enquanto bombardeiam essas áreas do ar e do solo para assustar as pessoas e fazê-las sair", disse Rezik Salah, pai de dois filhos, de Sheikh Radwan.

Uma autoridade israelense disse que o gabinete de segurança de Netanyahu se reúne neste domingo para discutir os próximos estágios dos ataques para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último bastião do Hamas.

Não se espera que uma ofensiva em grande escala comece antes de semanas. Israel diz que quer a saída da população civil antes de deslocar mais forças terrestres para o local.