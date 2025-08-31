Israel estuda anexação da Cisjordânia em resposta a reconhecimento da Palestina

Não está claro onde exatamente qualquer medida desse tipo seria aplicada e quando, se apenas nos assentamentos israelenses ou em alguns deles, ou em áreas específicas da Cisjordânia, como o Vale do Jordão, e se quaisquer medidas concretas, que provavelmente implicariam em um longo processo legislativo, seguiriam as discussões.

Qualquer passo em direção à anexação na Cisjordânia provavelmente atrairá uma condenação generalizada dos palestinos, que buscam o território para um futuro Estado, bem como dos países árabes e ocidentais. Não está clara a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o assunto.

Um porta-voz do ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, não respondeu a um pedido de comentário sobre se Saar havia discutido a medida com seu colega norte-americano, Marco Rubio, durante visita dele a Washington na semana passada.

O gabinete de Netanyahu não comentou o assunto.

Uma promessa anterior de Netanyahu de anexar os assentamentos judaicos e o Vale do Jordão foi descartada em 2020 em favor da normalização dos laços com os Emirados Árabes Unidos e o Barein nos chamados Acordos de Abraão intermediados por Trump em seu primeiro mandato.

O gabinete do presidente palestino, Mahmoud Abbas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os EUA disseram na sexta-feira que não permitirão que Abbas viaje para Nova York para a reunião de líderes mundiais das Nações Unidas, onde vários aliados dos EUA devem reconhecer a Palestina como um Estado.