MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse que as potências europeias estão atrapalhando os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para alcançar a paz na Ucrânia e que a Rússia continuará operações na Ucrânia até que Moscou veja sinais reais de que Kiev está pronta para a paz.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas da mídia estatal russa que o "partido europeu da guerra" continua a impedir os esforços dos EUA e da Rússia na Ucrânia.

"Estamos prontos para resolver o problema por meios políticos e diplomáticos", disse Peskov. "Mas até agora não estamos vendo reciprocidade por parte de Kiev nesse sentido. Portanto, continuaremos com a operação militar especial."