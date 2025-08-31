Memorial francês do Holocausto é pichado com "Free Gaza"

PARIS (Reuters) - Um memorial do Holocausto na cidade francesa de Lyon foi pichado, disseram autoridades locais, condenando o ato em um momento de crescente preocupação com incidentes antissemitas na França.

As palavras "Free Gaza" ("Liberte Gaza") foram gravadas em uma estela de mármore preto, de acordo com uma foto compartilhada na mídia social por Yonathan Arfi, presidente do CRIF, um órgão que representa as instituições judaicas na França.

Arfi descreveu o incidente no final do sábado como "desprezível", enquanto o prefeito de Lyon, Gregory Doucet, e a prefeita da região do Ródano, Fabienne Buccio, também se manifestaram.