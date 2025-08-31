Ministro da Defesa de Israel diz que porta-voz de braço armado do Hamas foi morto em Gaza

(Reuters) - O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse neste domingo que o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, foi morto por militares israelenses em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no início do dia que Abu Ubaida havia sido alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares e pelo serviço de inteligência doméstica Shin Bet em Gaza. Os militares israelenses disseram em uma declaração posterior que o ataque foi no sábado.

Não houve nenhum comentário imediato do Hamas.