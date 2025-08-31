Piastri vence GP da Holanda e esperanças de Norris se transformam em fumaça

Depois de dizer que podia sentir o cheiro de fumaça no cockpit, o britânico diminuiu a velocidade e abandonou o segundo lugar na volta 65 de 72, com evidências muito visíveis saindo da traseira de seu carro .

O herói da casa, Max Verstappen, terminou em segundo lugar para a Red Bull, com o estreante francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, conquistando seu primeiro pódio na Fórmula 1, em terceiro lugar, e dando socos no ar de alegria.

Se Norris tivesse ultrapassado Piastri, a diferença na liderança teria sido reduzida para apenas dois pontos. O segundo lugar teria aumentado a diferença para 16 pontos, mas, em vez disso, a ultrapassagem catapultou Piastri para uma vantagem substancialmente maior do que uma vitória na corrida.

Com as McLarens tão próximas e nove corridas restantes, além dos sprints de sábado, Norris agora enfrenta um grande desafio depois do que pode ser um momento decisivo no campeonato.

"Eu controlei a corrida quando precisei e, obviamente, foi incrivelmente infeliz (para Norris) no final", comentou Piastri após a sétima vitória do australiano. "Mas eu estava no controle naquele momento e usei o ritmo quando precisei."

A nona vitória da carreira igualou a do ex-piloto de F1 e compatriota Mark Webber, agora gerente de Piastri.