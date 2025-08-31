Plano pós-guerra de Gaza prevê realocar população e 'token digital' para palestinos, diz Washington Post

A Reuters informou anteriormente que há uma proposta para construir campos de grande escala chamados "Áreas de Trânsito Humanitário" dentro - e possivelmente fora - de Gaza para abrigar a população palestina. Esse plano leva o nome da Gaza Humanitarian Foundation, ou GHF, um controverso grupo apoiado pelos EUA.

Qualquer proprietário de terra palestina receberia um "token digital" em troca do direito de reconstruir sua propriedade, informou o Post, acrescentando que cada palestino que sair receberá US$5 mil em dinheiro e subsídios para cobrir quatro anos de aluguel. Eles também receberão um ano de alimentos, acrescentou.

O Post disse que o plano é chamado de "Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ou GREAT Trust", e foi desenvolvido pela GHF.

A GHF coordena trabalhos com militares israelenses e usa empresas privadas de segurança e logística dos EUA para levar ajuda alimentar a Gaza. Ela é a favorita do governo Trump e de Israel para realizar esforços humanitários em Gaza, em oposição ao sistema liderado pela ONU que, segundo Israel, permite que os militantes desviem a ajuda.

No início de agosto, a ONU disse que mais de 1.000 pessoas foram mortas tentando receber ajuda em Gaza desde que a GHF começou a operar em maio deste ano, a maioria delas alvejada por forças israelenses que operam perto das instalações da GHF.

A Casa Branca e o Departamento de Estado não comentaram o assunto, mas o plano de reconstrução de Gaza parece estar de acordo com comentários anteriores feitos por Trump.