Protesto contra imigração reúne milhares na Austrália e governo condena

"A migração em massa rompeu os laços que mantinham nossas comunidades unidas", diz o site. O grupo publicou no X no sábado que os comícios tinham como objetivo fazer "o que os principais políticos nunca têm coragem de fazer: exigir o fim da imigração em massa".

O grupo também diz que está preocupado com cultura, salários, trânsito, moradia e abastecimento de água, destruição ambiental, infraestrutura, hospitais, crime e perda da comunidade.

A Austrália - onde uma em cada duas pessoas nasceu no exterior ou tem um dos pais nascido no exterior - vem enfrentando um aumento no extremismo de direita, incluindo protestos de neonazistas.

"Condenamos totalmente a manifestação March for Australia que está ocorrendo hoje. Não se trata de aumentar a harmonia social", disse Murray Watt, um ministro sênior do governo trabalhista, à Sky News, quando perguntado sobre a manifestação em Sydney, a cidade mais populosa do país.

"Não apoiamos manifestações como essa, que têm como objetivo disseminar o ódio e dividir nossa comunidade", disse Watt, afirmando que elas foram "organizadas e promovidas" por grupos neonazistas.

Os organizadores da March for Australia não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre as alegações sobre neonazismo.