Protestos violentos na Indonésia forçam cortes em regalias a políticos

Casas de membros de partidos políticos e prédios do Estado foram saqueados ou incendiados, abalando a confiança dos investidores na economia do Sudeste Asiático e provocando uma forte queda nas ações das empresas do país e nos mercados de câmbio na sexta-feira.

Saqueadores invadiram uma casa de propriedade da Ministra das Finanças, Sri Mulyani Indrawati, nos arredores da capital Jacarta, durante a noite, informou a agência de notícias estatal Antara no domingo. Ela não estava na casa no momento e não ficou claro se ela usa a propriedade com frequência.

Mais protestos estão planejados para segunda-feira, e os grupos de estudantes não os cancelaram após o anúncio de Prabowo.

O presidente indonésio, falando em uma entrevista coletiva no palácio presidencial e ladeado pelos líderes de vários partidos políticos, disse que havia ordenado que os militares e a polícia tomassem medidas severas contra os desordeiros e saqueadores. Ele disse que alguns dos distúrbios apresentavam sinais de terrorismo e traição.

"Os líderes do Parlamento informaram que revogarão várias políticas do Parlamento, incluindo o tamanho dos subsídios para os políticos e uma moratória nas viagens de trabalho ao exterior", disse Prabowo.

"À polícia e às forças armadas, ordenei que tomassem medidas tão firmes quanto possível contra a destruição de instalações públicas, saques em casas de indivíduos e centros econômicos, de acordo com as leis", acrescentou.