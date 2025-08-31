Ucrânia promete retaliar após ataques russos ao setor de energia

"Continuaremos com nossas operações ativas exatamente da maneira necessária para a defesa da Ucrânia. As forças e os recursos estão preparados. Novos ataques profundos também foram planejados", disse Zelenskiy na rede social no X depois de se reunir com o principal general da Ucrânia, Oleksandr Syrsky.

A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que drones russos atacaram quatro instalações de energia na região de Odesa durante a noite, e as autoridades locais informaram que 29.000 pessoas ficaram sem eletricidade no início deste domingo.

A cidade portuária de Chornomorsk, nos arredores de Odessa, foi a mais atingida, onde casas e prédios administrativos também foram danificados, disse Oleh Kiper, governador da região de Odessa.

"A infraestrutura crítica está operando com geradores", disse Kiper no aplicativo de mensagens Telegram. Uma pessoa ficou ferida no ataque, disse ele.

A empresa de energia DTEK disse que o trabalho de reparo emergencial começará assim que os militares derem autorização.

Em águas próximas ao porto de Chornomorsk, um graneleiro civil com a bandeira de Belize sofreu pequenos danos após atingir um dispositivo explosivo desconhecido, disseram duas fontes à Reuters sob condição de anonimato.