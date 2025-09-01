Agência de refugiados da ONU reduzirá gastos em um quinto devido a cortes

O documento não entrou em detalhes sobre as restrições. As agências de ajuda humanitária foram abaladas pelos cortes de financiamento dos principais doadores, liderados pelos Estados Unidos e outras potências ocidentais que priorizaram os gastos com defesa, motivados pelos crescentes temores em relação à Rússia.

O órgão sediado em Genebra prevê que o número de pessoas deslocadas à força e apátridas aumente no próximo ano para um novo recorde global de 136 milhões, em comparação com 129,9 milhões em 2024.

O fechamento do escritório em Pretória, capital da África do Sul, entrará em vigor em 1º de outubro e outros escritórios absorverão suas operações, segundo o documento.

O sul da África abriga refugiados que fogem do conflito na República Democrática do Congo e os deslocados pela insurgência no norte de Moçambique.

Historicamente, os Estados Unidos têm sido, de longe, o maior doador da Acnur.