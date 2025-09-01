Após conversas com Xi e Modi, Putin diz que ampliação da Otan tem que ser resolvida para paz na Ucrânia

A Ucrânia e as potências da Europa Ocidental descrevem a invasão como uma brutal apropriação de terras no estilo imperial. Putin apresenta a guerra como uma batalha contra um Ocidente em declínio, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989, ampliando a Otan para o leste.

Nos bastidores da reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) em Tianjin, Modi segurou a mão de Putin enquanto caminhavam em direção ao presidente chinês Xi. Os três sorriram enquanto conversavam, cercados por tradutores.

Em discurso na cúpula, Putin disse que o Ocidente tentou trazer a Ucrânia para sua órbita e, em seguida, procurou atrair a ex-República soviética para a Otan, liderada pelos Estados Unidos.

"Para que um acordo com a Ucrânia seja sustentável e de longo prazo, as causas fundamentais da crise, que acabei de mencionar e que mencionei repetidamente antes, devem ser eliminadas", disse Putin.

"Um equilíbrio justo na esfera da segurança" também deve ser restaurado, disse Putin, uma abreviação para uma série de exigências russas sobre a Otan e a segurança europeia.

Na cúpula de Bucareste de 2008, os líderes da Otan concordaram que a Ucrânia e a Geórgia um dia se tornariam membros. Em 2019, a Ucrânia alterou sua Constituição, comprometendo-se com o caminho da adesão plena à Otan e à União Europeia.