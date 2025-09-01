Em Chicago, milhares protestam contra a ameaça do ICE e da Guarda Nacional

Em discurso à multidão, o prefeito Brandon Johnson prometeu que Chicago vai resistir à invasão federal.

"Esta é a cidade que defenderá o país", disse, recebendo aplausos dos manifestantes que agitavam bandeiras de Chicago com listras azuis.

Enquanto a multidão percorria a cidade -- alguns com cachorros, outros com crianças nos ombros --, clientes sentados do lado de fora de restaurantes e cafeterias locais erguiam os punhos e carros buzinavam em apoio à manifestação. Organizadores estimam que entre 5.000 e 10.000 pessoas estavam presentes, embora a Reuters não tenha conseguido verificar imediatamente o número com autoridades da cidade.

Os manifestantes disseram que estavam preocupados com a ameaça de Trump de enviar a Guarda Nacional e mais agentes do ICE, agência federal dos Estados Unidos responsável pela aplicação das leis de imigração e alfândega.

Filiberto Ramirez, de 72 anos, teme que haja violência caso sejam enviados mais agentes do ICE à cidade. "Achamos que haverá problemas? Sim", disse Ramirez. "Espero que ninguém se machuque."

Trump voltou a atenção para Chicago nas últimas semanas por causa de crimes violentos, chamando a cidade de "uma bagunça", "um inferno" e um "campo de extermínio". Mas nesta segunda-feira, os moradores de Chicago presentes no protesto afirmavam que a Guarda Nacional não é uma solução para o crime na cidade.