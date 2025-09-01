Ex-diretores do CDC alertam que Kennedy está colocando norte-americanos em perigo

Monarez havia se recusado a adotar novas limitações na disponibilidade de algumas vacinas solicitadas por Kennedy, dizendo que elas iam contra as evidências científicas.

Os nove autores do ensaio, que incluem o dr. William Foege, que atuou como diretor do CDC de 1977 a 1983, e a dra. Mandy Cohen, que liderou a agência de 2023 a 2025, disseram que todas as medidas de Kennedy para reformular as agências federais de saúde dos EUA, desde a demissão de milhares de funcionários até a substituição de membros do conselho consultivo de saúde e o fim dos programas globais de vacinação, colocam todos os norte-americanos em risco.

"Estamos preocupados com o impacto abrangente que todas essas decisões terão sobre a segurança da saúde dos Estados Unidos", escreveram eles, acrescentando que as comunidades rurais e as populações vulneráveis correrão mais riscos. "Isso é inaceitável e deve alarmar todos os norte-americanos, independentemente de suas tendências políticas", escreveram.

Os ex-diretores do CDC disseram que Kennedy quebrou precedentes no papel de secretário de Saúde ao não seguir a orientação dos líderes da agência. Kennedy demitiu Monarez porque ela não aprovou suas recomendações para enfraquecer a política de vacinas.

"Essas não são solicitações típicas de um secretário de Saúde a um diretor do CDC. Nem perto disso", escreveram. "Nenhum de nós teria concordado com as exigências do secretário, e aplaudimos a dra. Monarez por defender a agência e a saúde de nossas comunidades."

O senador Bernie Sanders, um independente que vota com os democratas, escreveu um ensaio separado no Times pedindo que Kennedy renunciasse por ter demitido Monarez.