Flotilha de ajuda para Gaza parte de Barcelona após reviravolta do tempo

MADRI (Reuters) - Uma flotilha com dezenas de barcos carregados com ajuda humanitária para Gaza partiu do porto de Barcelona na noite desta segunda-feira, após serem forçados a retornar ao porto, mais cedo, por causa do tempo fechado, mostraram imagens da Reuters.

Alguns dos barcos da Missão Global Sumud Flotilla tocaram suas buzinas ao deixar o porto.

"Palestina livre, livre", gritaram alguns ativistas no porto.