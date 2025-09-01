Guiana, repleta de riquezas petrolíferas, vota para o Parlamento e Presidência

O presidente Irfaan Ali, no cargo desde 2020, está buscando a reeleição representando o Partido Progressista Popular (PPP). Seu governo canalizou a receita do petróleo para a construção de estradas, escolas e hospitais, e tornou gratuito o estudo na universidade estatal.

"Fizemos uma campanha muito positiva, uma campanha baseada em um histórico, uma campanha baseada na confiança, no compromisso, uma campanha baseada na unidade", disse Ali a jornalistas nesta segunda-feira, depois de votar em seu vilarejo natal, Leonora.

A comissão eleitoral planeja divulgar os resultados até quarta-feira.

Eleitores do PPP que conversaram com a Reuters estavam otimistas quanto à possibilidade de o partido manter o controle do Legislativo e da Presidência, mas os grupos de oposição ganharam espaço entre os eleitores ao criticar o que eles dizem ser uma distribuição injusta dos lucros do petróleo para grupos ligados ao PPP. O PPP nega a alegação.

A votação é "uma oportunidade de garantir que haja uma realocação dos recursos provenientes do petróleo para o povo da Guiana, em vez da abordagem atual, em que a maior parte dos recursos vai para a família, amigos e favoritos", disse Aubrey Norton, candidato presidencial da opositora Uma Parceria para a Unidade Nacional (APNU).

Há muito tempo, as lealdades políticas na Guiana são divididas em grande parte por linhas étnicas entre as comunidades indo-guianenses e afro-guianenses.