Houthis dizem ter lançado míssil contra navio-tanque ligado a Israel perto de Yanbu, na Arábia Saudita

LONDRES (Reuters) - Os houthis, do Iêmen, disseram na segunda-feira que lançaram um míssil contra o navio-tanque Scarlet Ray, de propriedade israelense, perto da cidade portuária saudita de Yanbu, no Mar Vermelho, em um raro ataque na costa do país.

A admnistradora da embarcação com bandeira da Libéria, com sede em Cingapura, Eastern Pacific Shipping, de propriedade do magnata israelense Idan Ofer, disse que o navio-tanque químico não foi danificado e estava sob o comando de seu capitão.

"Estamos cientes dos relatos de segurança que alegam que nosso navio gerenciado, o Scarlet Ray, foi alvo de um suposto ataque houthi", disse a Eastern Pacific em um comunicado na segunda-feira, acrescentando que todos os membros da tripulação estavam seguros.