Israel envia tanques para interior da Cidade de Gaza e mais famílias fogem

Não houve resposta imediata de Israel sobre os relatos da ofensiva na Cidade de Gaza ou sobre a declaração da Associação Internacional de Acadêmicos de Genocídio. No passado, Israel negou que suas ações em Gaza fossem um genocídio.

Israel está avançando com um plano para assumir o controle total da Faixa de Gaza, começando pela Cidade de Gaza, com o objetivo de destruir o Hamas e resgatar os 48 reféns restantes após quase dois anos de guerra.

Moradores disseram que as forças israelenses enviaram veículos blindados antigos para a parte leste do bairro superlotado de Sheikh Radwan e depois os explodiram remotamente, destruindo várias casas e forçando mais famílias a fugir.

Em folhetos lançados sobre a Cidade de Gaza, os militares israelenses disseram aos residentes que se dirigissem imediatamente para o sul, afirmando que o Exército pretendia expandir sua ofensiva para o oeste.

"As pessoas estão confusas, ficam e morrem ou partem em direção a lugar nenhum", disse Mohammad Abu Abdallah, morador de Sheikh Radwan, à Reuters.

"Foi uma noite de horror, as explosões não paravam e os drones não paravam de sobrevoar a área. Muitas pessoas abandonaram suas casas temendo por suas vidas, enquanto outras não têm ideia para onde ir", declarou o homem de 55 anos por meio de um aplicativo de mensagem.