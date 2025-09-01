Julgamento sobre tentativa de golpe de Estado pode ser marco para democracia brasileira, diz Barroso

Em evento no Rio de Janeiro nesta segunda, Barroso disse que o Brasil precisa "enterrar o passado" daqueles que acham que podem mudar as regras e levar a bola pra casa após um derrota nas urnas.

"Acho (que pode ser um marco para democracia brasileira). Não posso fazer julgamentos, até por que não participo... penso que a História do Brasil sempre foi de golpes e contra-golpes e tentativa de quebra da legalidade constitucional. Se se comprovar que houve a tentativa de golpe, acho que é muito importante julgar, por que é como encerrar o ciclo de atrasos do país", disse o presidente do Supremo.

"Essa ideia de que quem perdeu (eleições) tenta levar a bola pra casa e mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar", disse.

Bolsonaro está em prisão domiciliar após o relator do caso na Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, considerar que ele violou medidas cautelares impostas por ele.

O processo contra Bolsonaro é a principal justificativa citada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a imposição de uma tarifa comercial de 50% sobre produtos brasileiros e aplicação de sanções a autoridades brasileiras. Há especulações de que novas medidas possam ser impostas ao Brasil pelos EUA a depender do andamento do julgamento de Bolsonaro.

"O julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade e cumprindo a Constituição e a legislação, sem interferências, venha de onde vier", disse Barroso sobre a possibilidade de anúncio de novas sanções.